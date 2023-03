Actualitzada 26/03/2023 a les 06:27

Acció va informar ahir que aprovaran la Llei d’accés universal per “viure en una societat en igualtat de condicions”. Agustina Grandvallet va denunciar que en molts llocs “la mobilitat per a les persones amb discapacitat és impossible” i va afegir que no s’ha fet cas de la llei d’accessibilitat del 1996.