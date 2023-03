A(E) la seva

La campanya d'Andorra Endavant. La formació de Carine Montaner aspira a tornar a aconseguir tribuna pública per a la seva dona orquestra.

Arrenca la segona setmana de la cursa electoral i a La cuina canviem el menú del dia per servir-vos una ullada monogràfica a la campanya que estan fent cadascuna de les candidatures que es presenten a la circumscripció nacional. Arrenquem amb Andorra Endavant, el projecte nascut de i a l’entorn de Carine Montaner, consellera general amb Liberals, primer, amb Terceravia, després, i com a electró lliure aquests darrers dos anys.



L’ESCENARI SOMIAT

Per a un moviment polític sense tradició al país, amb una estructura mínima i una maquinària més minsa encara, aconseguir un suport electoral prou important per poder arribar a tenir