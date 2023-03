Actualitzada 25/03/2023 a les 06:38

La llista de Demòcrates + Acció per Escaldes va anunciar el projecte de rehabilitació de l’antic escorxador per utilitzar-lo com un espai per a associacions culturals i cíviques. Salomó Benchluch i Marc Magallón van defensar que d’aquesta manera es donaria resposta a la manca d’espais.