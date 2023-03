PS SDP + rebutja l'heliport de Pal i proposa fer-lo a la Borda Vidal

Moliné recorda que el projecte a la Caubella suposa talar entre tres i sis hectàrees de bosc

La coalició PS SDP + a la Massana va anunciar ahir la voluntat de realitzar l’heliport nacional a la Borda Vidal i no a la Caubella, tal com està previst actualment si guanya les eleccions. El número 1 del ticket massanenc, Michel Moliné, va argumentar que aquest emplaçament és molt més adient perquè es troba allunyat del nucli urbà i a prop de la frontera.



El candidat de l’aliança progressista va destacar que l’emplaçament de Pal no és un bon projecte “ni per a la Massana ni per al país en general”, ja que el lloc no és l’encertat i l’oferta