PS + Agrupament Encampadà aplega una trentena de veïns a Can Fontcuberta

Actualitzada 25/03/2023 a les 21:21

Una trentena de veïns s'han aplegat avui al bar-restaurant Can Fontcuberta, a la plaça dels Arínsols, en reunió de poble per escoltar les propostes del Partit Socialdemòcrata i Agrupament Encampadà. L'acte ha servit per presentar els integrants de la llista parroquial a Encamp, formada per Marta Pujol, Susagna Venable, Maria Alaminos, Elisabet Pirot i Josep Lluís Agudo. El problema de l'accés a l'habitatge i les solucions del PS i Agrupament Encampadà per dedreçar-lo han centrat bona part de la trobada. Els socialdemòcrates han defensat, entre altres propostes, la necessitat de limitar la inversió estrangera en habitatges a un immoble, la creació d'incentius per facilitar la posada al mercat de lloguer dels pisos buits i la creació d'un índex de preus de referència per contenir l'augment de preus.