Prop de 2.000 electors ja han votat a la seu de la Justícia

Els sufragis dipositats fins a la data doblen els d’ara fa quatre anys

Els electors poden escollir entre tres modalitats de vot. El vot presencial, el mateix diumenge 2 d’abril al col·legi electoral on s’estigui censat, el vot per correu, en cas que es visqui a l’estranger, i el vot judicial, que es pot realitzar des del 20 de març a la Batllia. El responsable de l’operativa, Jaume Freixas, va explicar ahir que durant aquests cinc primers dies prop de 2.000 electors s’han desplaçat a la seu de la Justícia per votar, doblant els sufragis de fa quatre anys.



La xifra de votants fins ahir a les sis de la tarda era de 1.832