“No volem l'acord amb la UE fins que no tinguem més informació”

Quina proposta destacaria per solucionar el problema de l’habitatge si només en pogués triar una?

Volem crear un registre de la propietat per saber de qui són els pisos buits que hi ha al país i poder-los desbloquejar.



Hi ha alguna línia vermella en l’acord d’associació amb la UE?

Nosaltres no volem l’acord d’associació amb la UE. O com a mínim no fins a tenir molta més informació que la que tenim ara.



Serà la legislatura de la despenalització de l’avortament?

M’agradaria que fos així.



Està a favor de retardar l’edat de jubilació fins als 67 anys?

Depèn molt del tipus d’activitat a la qual ens referim.