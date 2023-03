“No hi ha falta d'aparcaments. Hem de treure cotxes del carrer”

Quina proposta destacaria per solucionar el problema de l’habitatge si només en pogués triar una?

La col·laboració pública i privada per construir a preu regulat i incrementar l’oferta, i que això reguli el mercat.



Hi ha alguna línia vermella en l’acord d’associació amb la UE?

Línia vermella no ho sé, però hi ha línies. Hem de lluitar per mantenir les especificitats i estic segura que s’aconseguirà.



Serà la legislatura de la despenalització de l’avortament?

Ho pot ser. També serà la legislatura de l’acord amb la UE i la reforma de la Llei de la seguretat social. Serà una legislatura important.



Està a favor de retardar l’edat