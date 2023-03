Quina proposta destacaria per solucionar el problema de l’habitatge si només en pogués triar una?

Treure al mercat els pisos buits i així lligar habitatge i territori. No cal construir més si els 6.000 pisos buits entren al mercat.



Hi ha alguna línia vermella en l’acord d’associació amb la UE?

En tenim set. Volem excepció a la lliure prestació de serveis pels professionals liberals de la UE i a la lliure circulació de capitals al sector immobiliari, mantenir els dos monopolis i un sistema de quotes migratòries, la garantia que la normativa comunitària sigui prèviament validada pel Consell, mantenir l’autonomia del règim fiscal