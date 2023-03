Meteorologia preveu nevades dilluns a partir dels 1.300 metres

Actualitzada 25/03/2023 a les 06:51

El Servei Meteorològic Nacional alerta d’un canvi de temps que podria arribar demà, amb un descens de les temperatures, un increment de la intensitat del vent i possibles nevades a 1.300 metres dilluns al matí.Avui, el dia encara estarà dominat pel sol i no serà fins demà que es notarà aquest canvi de temps. A la tarda, les precipitacions cauran en forma de neu a partir dels 1.900 metres, baixant la cota de neu fins als 1.800 a la nit, quan s’espera que les temperatures baixin notablement. El vent començarà a prendre força, amb ràfegues en altitud de fins a 120 quilòmetres per hora durant la matinada. Durant les primeres hores de dilluns els núvols encara podrien ser importants al nord del país, amb possibles nevades febles a partir dels 1.300 metres. Tot i això, s’espera que al llarg del dia el sol vagi guanyant protagonisme. El vent en altitud serà fort, amb ràfegues de fins a 80 quilòmetres per hora.