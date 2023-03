López exposa les mesures d'habitatge a Canillo

Actualitzada 25/03/2023 a les 18:00

La llista nacional de PS SDP+ s'ha desplaçat aquest migdia a Canillo per explicar en reunió de poble les mesures en habitatge i pensions proposades per l'aliança. El candidat a cap de Govern, Pere López, i la número 2 de la candidatura, Judith Salazar, han exposat als assistents "la necessitat" de treballar en matèria d'habitatge, pensions i l'acord d'associació amb la Unió Europea, el que han descrit com a "punts primordials" dins del seu programa electoral.Salazar s'ha referit a la voluntat de fer arribar arreu del territori les seves propostes, tot i no haver pogut formar una candidatura territorial. "La voluntat no era tancar llista sí o sí, sinó oferir una alternativa amb cara i ulls que malauradament no ha estat possible. Hem de ser conscients que cal un treball més aprofundit en aquest territori", ha assegurat, segons indiquen en nota de premsa.