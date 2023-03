Liberals és partidari d'un “petit” augment del les cotitzacions per a les pensions

Actualitzada 25/03/2023 a les 06:33

Pere Cerqueda, número 4 de la candidatura nacional de Liberals, va exposar ahir les propostes entorn del sistema de pensions i l’aposta per incentivar els plans de jubilació privats i complementaris, “encara que només sigui una petita part”. Cerqueda va manifestar, segons un comunicat, la necessitat de reformar el sistema, “ja que a la llarga les contribucions no seran suficients per cobrir el volum de despeses i serà insostenible”. Tanmateix, va comentar que Liberals intentarà aconseguir un pacte d’Estat per solucionar aquesta problemàtica.D’altra banda, va posar sobre la taula que s’ha d’estudiar un “petit” augment de les cotitzacions per incrementar el fons de pensions. I va declarar que s’apujarà el salari mínim fins al 60% del salari mitjà, tal com recomana la Carta Social Europea, i revisaran els criteris dels carnets de les cobertures del 100%.