El Govern i el Copsia anuncien un acord que es negociava des de fa més d’un any perquè la teràpia es cobreixi

La CASS cobrirà d’ara endavant els tractaments de psicologia. Així ho va anunciar ahir el Govern, després de mesos de negociació amb el col·lectiu i d’una llarga reivindicació per part de la ciutadania, més després dels estralls que ha deixat la pandèmia en matèria de salut mental.



Segons el comunicat emès per l’executiu, per poder accedir a la cobertura per part de la CASS caldrà una prescripció mèdica efectuada pel metge o pediatre referent, o un psiquiatre o un metge especialista, sempre que la patologia del pacient estigui inclosa en l’annex que detalla els casos en els quals es dona dret