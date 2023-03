Inaugurada la Cimera Iberoamericana

Actualitzada 25/03/2023 a les 18:02

La ministra d'Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, va assistir ahir a la nit a la inauguració de la XVIII Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de Govern que se celebra a la capital de la República Dominicana, Santo Domingo. Ubach acudeix com a cap de la delegació andorrana en representació del cap de Govern en funcions, Xavier Espot, absent per la campanya electoral.La trobada de mandataris va manifestar la voluntat de donar continuïtat als grans reptes plantejats a Andorra, segons informa el Govern. L'acte va tenir lloc a la Fortalesa Ozama, on el president dominicà, Luis Abinader, i el secretari general de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand van destacar que la finalitat prioritària és que la XXVIII Cimera "esdevingui un punt de trobada per debatre sobre alguna de les grans qüestions actuals, com ara el canvi climàtic i els seus efectes sobre els ecosistemes o l'impuls d’una digitalització", indica el comunicat de l'executiu. Aquests reptes també es van plantejar a la Cimera que va organitzar Andorra l’abril del 2021 i als quals la Cimera dona continuïtat enguany. Els dos màxims representants de la trobada van destacar la importància d'enfortir les relacions entre els països iberoamericans i de refermar alhora l'aposta comuna pel desenvolupament sostenible i Abinader va assenyalar que "només amb la col·laboració i amb el treball conjunt podrem abordar els reptes propis del nostre temps".La trobada dels 22 països integrants de la Cimera se celebra sota el lema 'Junts cap a una Iberoamèrica justa i sostenible'. La reunió de mandataris té com a principal objectiu la voluntat de refermar el paper de la trobada com a un espai de cooperació política, social i econòmica de tots els països llatinoamericans i europeus de la regió, indica el Govern. I esdevé un fòrum on els governs comparteixen les seves accions davant reptes globals i que concerneixen a tots els Estats.