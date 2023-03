Espot vol despenalitzar i no legalitzar l'avortament

Actualitzada 25/03/2023 a les 13:36

Fer passes endavant però sense posar en perill el sistema institucional. Aquesta és la idea que ha llançat aquest matí el líder dels demòcrates, Xavier Espot, sobre l’avortament. Espot ha refusat totalment legalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs, però sí despenalitzar-la per tal que “com a mínim que les dones tinguin aquesta seguretat que si van a interrompre el seu embaràs fora d’Andorra no se’n derivaran conseqüències penals al nostre país”.

El cap de Govern en funcions ha fet les declaracions al Centre d’Atenció Primària de Santa Coloma, on també hi ha el Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD). Així, ha aprofitat per pressumir d’aquest servei que, segons ell, ha estat un “pas significatiu” pel que fa a l’avortament. “Ens ha permès atendre més de 100 dones en els quatre anys. Un centenar de dones que, en cas contrari, s’haguessin trobat totalment desemparades”, ha exposat.