De l'exili a Concòrdia

Brenda Orobitg s’estrena en política preocupada pel rumb que ha pres el país. Creu que a Concòrdia arriben amb gent molt preparada i poden revertir la situació.

La Brenda Orobitg en té 42. El seu padrí Norbert va arribar a Andorra l’any quaranta, deixant els camps de refugiats francesos on van acabar fugint del feixisme. Per evitar ser víctima d’una guerra encara pitjor, Norbert va posar rumb a Andorra i tres generacions després la seva neta pren part a les llistes de Concòrdia. Malgrat la història familiar, diu que a casa no s’ha parlat gaire de política, i que ella és la primera del seu nucli que es presenta a unes eleccions. Del seu nucli més pròxim, perquè la seva cosina germana Isabel es presenta per Andorra