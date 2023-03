DA es compromet a ampliar la gossera

Actualitzada 25/03/2023 a les 17:11

Joan León, candidat de la llista de Demòcrates + Liberals de Sant Julià de Lòria, ha assegurat avui que es compromet a ampliar la gossera i la gatera nacional. En aquest sentit, León ha explicat que ja s'han fixat crèdits extraordinaris de 450.000 euros per a la reforma de les instal·lacions -tant en espais interiors com exteriors-, i poder-ne ampliar així la seva capacitat. Tanmateix, el candidat també ha defensat l'emplaçament actual de la gossera.La candidatura de Demòcrates + Acció ha informat que potenciaran i ampliaran la xarxa de calor i de fred, que va inaugurar-se la tardor passada per donar servei a la zona del Clot d'Emprivat, perquè "més població escaldenca se'n pugui beneficiar". Així, el número 2 de la llista, Marc Magallón, proposa fer-la pujar cap al carrer del Parnal, l'avinguda de les Escoles i la part alta.A la capital, Conxita Marsol, número 1 de la llista de Demòcrates + Liberals d'Andorra la Vella, ha anunciat que Govern comptarà amb un ministeri de Turisme i Comerç la propera legislatura. Marsol considera que "el comerç ha d'estar totalment lligat amb el turisme", i assegura que aquesta és una manera de donar-li "el pes que es mereix". A més, Marsol ha defensat que les associacions de comerciants entrin a formar part d'Andorra Turisme. Per la seva banda, la candidatura d'Units per al Progrés + Demòcrates + Independents d'Encamp ha refermat la seva aposta pel turisme esportiu i familiar de qualitat a la parròquia. El número 1 de la llista, Jordi Torres, ha destacat l'Spartan Race, i ha apuntat que continuaran fomentant esdeveniments al Pas de la Casa.La cap de llista de Demòcrates + ACO d'Ordino, Berna Coma, s'ha compromès a acompanyar el sector agrícola i ramader, per "garantir el relleu generacional" i ha informat que ampliaran els ajuts i també es potenciaran els productes autòctons d'Andorra. D'altra banda, Guillem Casal i Jordi Jordana han citat els mitjans a Canillo per parlar sobre el nou Centre d'Atenció Primària que està en construcció.