Criminòlegs 'made in Andorra'

El ministre de Justícia i Interior en funcions, Josep Maria Rossell, i el rector de la Universitat Abat Oliba de Barcelona, Rafael Rodríguez-Ponga, van signar ahir un conveni per a la cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes del grau de criminologia, segons va informar l’executiu en un comunicat.



El text estableix que els estudiants andorrans o residents que cursin aquests estudis a la universitat puguin dur a terme les seves pràctiques al ministeri de Justícia i Interior, concretament al departament de Policia i al departament d’Institucions Penitenciàries.



Les pràctiques no són remunerades i tenen com a objectiu completar