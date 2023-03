Concòrdia proposa un avortament “lliure i gratuït”

Actualitzada 25/03/2023 a les 06:41

Concòrdia considera que l’avortament és un dret fonamental i, per tant, defensa el dret que té la dona a decidir sobre el seu cos. En aquest sentit, aquest partit proposa el dret a l’avortament “lliure i gratuït” en les primeres 12 setmanes de l’embaràs. “Nosaltres anem sempre a màxims”, va emfatitzar la número 2 de la llista nacional, Núria Segués, deixant clar que aposten per anar més enllà dels tres supòsits bàsics. “En un primer moment volem despenalitzar l’avortament i després, legalitzar-lo”, va indicar la candidata de Concòrdia. Tot i això, va puntualitzar que s’hauria de trobar el millor encaix institucional possible, “de manera que es pugui garantir la continuïtat del Coprincipat i, a la vegada, vetllar per la interrupció voluntària de l’embaràs”. Es tracta, segons va dir Segués, “d’estudiar en quines situacions ens podem trobar” i, a partir d’aquí, actuar, “una cosa que fins ara no s’ha fet. “No sabem quines serien les possibles decisions dels respectius Coprínceps”, va manifestar Segués.