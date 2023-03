Concòrdia potenciarà la presència femenina infantil a l'esport

Actualitzada 25/03/2023 a les 19:29

Laura Sallés, candidata a la llista nacional de Concòrdia, ha anunciat aquest matí la proposta del partit per potenciar la presència femenina infantil a l'esport base. Sallés afirma que volen iniciar un estudi i trobar "la fórmula" d'incentivar la presència de nenes en l'esport, segons indiquen en nota de premsa. "De les 8.000 llicències esportives, 6.000 corresponen a homes, i la resta, 2.000, a dones", ha exposat. A més, la candidata ha apuntat la necessitat de disposar d'una formació per a entrenadors per no "anar-les a fer a l'exterior".Lara de Miguel, número dos de la territorial d'Escaldes-Engordany, ha proposat la creació d'una borsa d'habitatges compartits intergeneracional per ajudar als joves a emancipar-se compartint despeses i als més grans a prevenir el sentiment de solitud. A Andorra la Vella, la candidatura parroquial ha anunciat la creació d'un projecte per dinamitzar les empreses del país a l'estranger a través d'una agència d'exportació única.