Actualitzada 25/03/2023 a les 12:36

L'increment del vent previst per demà a la tarda i fins dilluns al mati ens fa activar l'avís grocper ràfegues de vent de component nord-oest que poden arribar als 60 km/h als fons de vall i 80 km/h als cims



— Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) March 25, 2023

El canvi de temps per l'arribada d'un front comportarà ventades, segons anuncia Meteorologia que ha activat l'avís groc per vents forts a partir de demà al migdia i fins a dilluns al matí. El servei alerta que les ràfegues poden ser de 60 quilòmetres per hora al fons de la vall i de 80 als cims.Protecció Civil demana tenir precaució en les activitats a l'exterior i recorda que s'han d'assegurar els objectes que puguin caure de balcons o terrasses.El pronòstic meteorològic indica que avui serà un dia "ben assolellat" i demà entrarà un front que portarà vent i nevades per a la setmana vinent, amb la quota fixada fins al 1.300 metres, i baixada dels termòmetres. Les temperatures avui registraran màximes de 20 graus a les parròquies centrals.