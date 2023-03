“Vivand està molt bé, però també hi ha d'haver vida més enllà”

Quin resultat preveu a la parròquia?

Crec que anirà molt ajustat i qui guanyi no ho farà amb solvència, sinó que serà per un marge molt ajustat.



Les tres torres ha estat un dels projectes polèmics a Escaldes-Engordany...

És l’exemple d’on no s’hauria haver arribat. Entenc l’ànim de lucre, però hi ha d’haver uns límits. És el màxim exponent de la situació en la qual estem pel que fa a habitatge.



La part alta no acaba de tenir l’atractiu que caldria esperar...

No funciona per diversos factors i ha estat l’eterna oblidada dels diferents comuns. Penso, i és una constatació, que en diferents comuns no