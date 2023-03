Valentí Turu, nou president del Col·legi de Geòlegs

Actualitzada 24/03/2023 a les 20:58

Valentí Turu ha estat escollit nou president del Col·legi professional de Geòlegs d'Andorra (COGA). La renovació de la junta va ser votada en assemblea general ordinària el passat 22 de març, segons informen avui en nota de premsa. El col·legi comptarà amb Xavier Torra com a tresorer, Xavier Colell com a secretari, i Maria Carme Gutiérrez i Joan Francesc Vidal com a vocals. L'actual junta ha volgut agrair la tasca feta per l'anterior junta, sota la presidència de Xavier Torra, i ha assegurat que els objectius són "en part continuistes i renovadors". Així, indiquen que el primer objectiu és perseverar en la llei que reguli la professió i la figura del geòleg a Andorra.