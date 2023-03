Ubach destaca l'acció comuna amb Iberoamèrica per fer front al canvi climàtic

Actualitzada 24/03/2023 a les 21:18

La ministra d'Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, ha destacat avui, en el decurs de la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat celebrada a Santo Domingo, la importància d'impulsar mesures conjuntes amb els països iberoamericans per fer front a reptes globals com el canvi climàtic o la digitalització.Ubach ha participat avui a la reunió de ministres d'Afers Exteriors, on, juntament amb la resta de governs de la regió s'ha compromès a avançar conjuntament mitjançant la Carta Mediambiental iberoamericana i la Carta de Principis i Drets Digitals iberoamericana, que s'elevaran a la reunió plenària de caps d'Estat i de Govern de demà.En la seva intervenció, Ubach ha emfatitzat l'oportunitat que representen els grans fòrums, com és el cas de la cimera, com a espais de robada per compartir estratègies per fer front a reptes globals i ha desitjat una "resolució pacífica el més aviat possible" per aturar la guerra de Rússia contra Ucraïna.