Actualitzada 24/03/2023 a les 14:39

Més d'una desena de socis de Ramaders d'Andorra s'han reunit avui per desenvolupar la junta ordinària de l'entitat, presidida per la ministra d'Agricultura en funcions, Sílvia Calvó. La trobada ha servit per fer balanç de les accions implementades els darrers anys, que han permès impulsar-la i convertir-la "en referència" pels ramaders del país, segons indica l'executiu.Calvó ha posat en relleu que la societat defensa "un model de vida, un patrimoni cultural que cuida l'entorn i que proporciona carn de qualitat", i ha ressaltat que "la societat ha fet un tomb de 180 graus". Actualment, es disposa de tres professionals de la carn a ple temps, un vehicle propi i una inversió en maquinària. Ramaders d'Andorra, segons ha assegurat Calvó, subministra a més de seixanta punts de venda, comptant carnisseries, centres de lliure servei i restauració.