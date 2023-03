Quinze starts-ups participen en la primera trobada d'Scale Lab

Actualitzada 24/03/2023 a les 12:38

Quinze start-ups han pres part de la primera trobada del programa Scale Lab Andorra, impulsat per Crèdit Andorrà per donar suport a projectes emprenedors. La jornada ha combinat sessions de treball i activitats d'oci, amb presència del president de Nice Fruit, José Maria Roger, i el CEO de Grandvalira Resorts, Juan Ramon Moreno, segons indiquen en nota de premsa. Tanmateix, s'ha organitzat una sessió dinamitzada per Mathieu Carenzo, professor d'emprenedoria de l'IESE. La iniciativa té com a objectiu fomentar un espai de networking per facilitar possibles col·laboracions entre elles i amb agents locals, així com compartir bones pràctiques de gestió empresarial.