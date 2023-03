Pujol planteja pisos tutelats i cohabitatges per a la gent gran

Actualitzada 24/03/2023 a les 17:22

Les candidates de PS i Agrupament Encampadà, Marta Pujol i Susagna Venable, s'han reunit avui amb la gent gran de la parròquia i han assegurat que "treballaran perquè tinguin una vida activa i plena, tant físicament com mentalment". Pujol ha manifestat que promouran accions "per oferir propostes d'habitatge específiques" i ha indicat que estudiaran "des de pisos tutelats a fórmules de cohabitatge amb espais privats i espais compartits on poder realitzar activitats com el menjador, sala d'estar i de jocs, biblioteca i fins i tot, si pogués ser, amb horts i espais per a desenvolupar activitats a l'aire lliure", segons recull la formació en un comunicat.Pujol i Venable han assegurat que es buscarà millorar els serveis de sanitat, les prestacions econòmiques i les recursos de centre de dia i residència, buscant evitar situacions de precarietat i prevenir la soledat.