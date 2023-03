Andorra Endavant va celebrar ahir el míting central de campanya i va reunir prop de 300 persones

Andorra Endavant ha estat la primera formació a celebrar el míting central de campanya. Va tenir lloc ahir a la sala d’actes del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i la formació liderada per Carine Montaner va reunir prop de 300 persones de tots els gèneres i edats, que no van dubtar a aplaudir totes i cadascuna de les intervencions dels candidats. Montaner va presentar la seva formació com “un partit sense color polític”, que “a diferència d’altres realment lluita pel canvi”. En la seva línia, la cap de la llista nacional d’Andorra Endavant va alertar dels perills que suposaria

