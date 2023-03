Moliné insisteix en construir l'heliport a la Borda Vidal

Actualitzada 24/03/2023 a les 20:12

Michel Moliné, candidat a la llista parroquial de PS SDP+, ha remarcat aquesta tarda la voluntat el partit de realitzar l'heliport nacional a la Borda Vidal en ser un emplaçament "molt més adient perquè es troba allunyat del nucli urbà i a prop de la frontera". El candidat ha destacat que la Caubella no és el lloc encertat i assegura que no és un bon projecte "ni per la Massana ni pel país en general" per la seva ubicació. En aquest sentit, manifesta que l'oferta feta pel comú al Govern s'hauria d'haver fet per referèndum i ha recordat que el cost és el triple del pressupostat. Tanmateix, ha recordat que l'informe d'impacte ambiental no està fet i que el projecte suposa talar "entre tres i sis hectàrees de boscs", el que correspon a "mides d'entre tres i sis camps de futbol".La coalició PS SDP+ per Sant Julià de Lòria ha exposat avui la seva voluntat de tenir una millor coordinació entre Govern i comuns pel que fa a la promoció turística. Gerard Alís, candidat lauredià, ha explicat que es crearà un ministeri dedicat exclusivament a turisme i comerç. A més, ha lamentat que en qüestió de promoció turística, Sant Julià ha estat "la gran abandonada del govern de DA". Així, opina que caldria afavorir un millor funcionament de Naturland, "repensar-lo i reconvertir-lo i fer-ne un projecte nacional".