Liberals vol fomentar els plans de jubilació privats

Actualitzada 24/03/2023 a les 13:01

Pere Cerqueda, número 4 de la candidatura nacional de Liberals, ha exposat aquest matí les propostes electorals entorn del sistema de pensions i la seva aposta per incentivar els plans de jubilació privats i complementaris "encara que només sigui una petita part". Cerqueda ha manifestat, segons informen en nota de premsa, la necessitat de reformar el sistema de pensions, "ja que a la llarga les contribucions que es reben no seran suficients per cobrir el volum de despeses i serà insostenible". Tanmateix, ha explicat que Liberals intentaran aconseguir un pacte d'estat per solucionar aquesta problemàtica, amb actors polítics, agents econòmics i socials.D'altra banda, han posat sobre la taula estudiar un "petit" augment de les cotitzacions per incrementar el fons de pensions. En aquest sentit, indiquen que "sempre proposem mesures realistes que puguin ser assumides pels assalariats i per les empreses". El candidat liberal també ha declarat que s'apujarà el salari mínim fins al 60% del salari mitjà, tal com recomana la Carta Social Europea, i revisaran els criteris d'atorgament dels carnets de les cobertures del 100%.