El Sax Fest celebra deu anys doblant l'import dels premis dels concursos

El festival se celebrarà entre l’1 i el 8 d’abril i rebrà uns 300 participants d’arreu del món

El Sax Fest fa deu anys. Per celebrar-ho, el festival d’aquest any, que tindrà lloc de l’1 al 8 d’abril, presenta un programa amb instrumentistes de primer nivell i dobla l’import dels premis. Així, per exemple, el guanyador del concurs d’interpretació per a adults rebrà 7.000 euros, un saxòfon Alt Selmer Paris Supreme, les despeses pagades d’una setmana, un recital de saxòfon i piano durant l’Andorra Sax Fest 2024, i un recital de saxòfon i orgue durant el cicle de concerts del Festival internacional d’orgue d’Andorra d’aquest any. L’increment de la recompensa als guanyadors ha multiplicat per dos el nombre