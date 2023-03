El PIB creix un 8,8% el 2022 i arriba fins als 2798,8 milions d'euros

Actualitzada 24/03/2023 a les 06:14

El producte interior brut (PIB), magnitud que mesura el valor monetari de tots els béns i serveix produïts per un país, ha registrat un augment del 8,8% el 2022 respecte al mateix període de l’any anterior, situant-se concretament en 2.798,8 milions d’euros. Així ho indiquen les darreres dades del departament d’Estadística. L’any 2021 el PIB es va situar en 2.587,9 milions d’euros, també representant un creixement del 8,9% respecte de l’any anterior.Destaca l’alça del sector de la construcció i del sector serveis.El PIB nominal per al 2022 creix un 13,4% respecte al 2021, situant-se en 3.187,5 milions d’euros. El PIB nominal per capita se situa en 39.068 euros el 2022, amb una pujada del 10,5% respecte a l’any anterior, atès el creixement de la població del 2,6%. D’altra banda, el PIB nominal per capita del 2022 puja un 6,1% respecte a l’any 2021, i se situa en els 34.304 euros.