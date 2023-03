El Govern rep quatre queixes contra Salita, una de les quals s'ha denunciat a la policia

Actualitzada 24/03/2023 a les 06:09

El ministeri d’Afers Socials té sobre la taula quatre queixes de familiars d’usuaris de la residència Salita que ara mateix s’estan instruint. L’executiu no va donar més informació sobre el contingut de les mateixes, però d’una en concret –que també ha estat objecte d’una denúncia a la policia– ha transcendit que està relacionada amb un element de seguretat per a la subjecció dels padrins que no estava ben cargolat i que hauria provocat la caiguda d’un usuari de la residència.El geriàtric escaldenc té ara mateix més de cent usuaris. Es tracta d’un centre privat, però hi ha un seguit de places que estan concertades i, per tant, compten amb subvenció pública. Des del Govern van assenyalar que es fan reunions periòdiques de seguiment amb els responsables de la residència i que també s’hi han fet inspeccions. Sobre les quatre queixes, van assenyalar que s’estan investigant i que són de diferent índole, sense donar més detalls.