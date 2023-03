El gestor incorruptible descontent

Marcos Monteagudo, empresari i gestor crític amb el Govern i els partits polítics representats al Consell, que vol fer arribar la veu del descontentament andorrà fins on calgui.

Diuen que els bons polítics es forgen a la universitat i el Marc no n’és l’excepció. A la d’Andorra, on va estudiar per a ser gestor, va ser alumne de la Carine Montanter i d’alumne avantatjat ha esdevingut cofundador d’Andorra Endavant, el seu número tres i la mà dreta de la dirigent. Va néixer a Galícia fa trenta-cinc anys, però va arribar de tan petit que no coneix altre país que Andorra. Reconeix, però, que a casa de política se’n parlava poc. Ha fet el pas perquè vol fer un cop de puny a la taula i dir-hi la seva,