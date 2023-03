Demòcrates promet més ajuts als joves ramaders

Actualitzada 24/03/2023 a les 12:20

El número tres de la llista territorial d’Encamp de DA+UP, Pere Marsenyach, ha defensat aquest matí la necessitat de seguir donant ajuts per als joves ramaders. “Volem seguir potenciant aquest sector tradicional i que ens identifica com andorrans”, ha afirmat el demòcrata que ha apuntat que “Andorra ha crescut gràcies a l’agricultura i a la ramaderia”.Per aquest motiu, Marsenyach ha defensat que “ajudarem als joves ramaders però també a reconstruir als pagesos que ho necessitin”. Així el candidat ha indicat que la darrera llei de la ramaderia aprovada pel Consell General ja fa una aposta per l’agroturisme, “el que ha d’ajudar a diversificar el sector”.“Hem de recolzar a les noves generacions i també a aquestes famílies perquè són les nostres arrels i tradicions”, ha asseverat Marsenyach.