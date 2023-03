Concòrdia defensa l'avortament lliure i gratuït fins a les 14 setmanes d'embaràs

Concòrdia considera que l'avortament és un dret fonamental i per tant defensa el dret que té la dona sobre el seu cos. Així ho ha manifestat aquesta tarda la número dos de la llista nacional, Núria Segués, davant del Centre d'Atenció Primària (CAP) de Santa Coloma. "En un primer moment volem despenalitzar l'avortament i en un segon moment legalitzar-lo", ha manifestat Segués.Tot i això, la candidata de Concòrdia ha puntualitzat que s'hauria d'actuar en aquest àmbit per trobar el millor encaix institucional "de manera que es pugui garantir la continuïtat del coprincipat i a la vegada vetllar per la interrupció voluntària de l'embaràs". "Es tracta d'estudiar en quines situacions ens podem trobar i a partir d'aquí decidir, una cosa que fins ara no s'ha fet", ha afegit Segués. En tot cas, Concòrdia proposa el dret a l'avortament lliure i gratuït en les primeres 14 setmanes de l'embaràs. "Nosaltres anem sempre a màxims", ha emfatitzat Segués.