Concòrdia apujarà les cotitzacions a "empreses propenses a accidents"

Actualitzada 24/03/2023 a les 18:00

El número dos de la candidatura territorial d'Andorra la Vella, Miquel Clua, ha declarat aquest matí que des del partit aposen per incrementar les cotitzacions a la branca general per aquelles empreses propenses a accidents laborals. Clua, ha exposat que l'acció incentivaria les mesures de seguretat i higiene laboral, per la qual cosa "es cuidaran més de tots els aspectes que la Llei de la Seguretat i la Salut en el treball desenvolupa". D'aquesta manera, l'augment del percentatge de cotització només s'aplicarà si l'àrea d'inspecció de treball constata una reincidència en l'incompliment de les seves obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball o reiteració d'accidents laborals. Tanmateix, Clua ha incidit en la proposta de la formació per impulsar els canvis legals pertinents en els àmbits d'immigració i relacions laborals per protegir els drets dels treballadors i evitar abusos en les subcontractacions.Maria Àngels Aché, la número dos de la llista territorial a Sant Julià de Lòria, volen impulsar una col·laboració publicoprivada amb les agències de viatge nacional per recuperar els viatges en grup de la gent gran.A la candidatura territorial d'Escaldes-Engordany, Lara de Miguel, la número dos, ha proposat en nom del partit simplificar l'actual sistema de presentació de comptes de tributs perquè les petites i mitjanes empreses "ho tinguin més fàcil per emprendre un projecte".