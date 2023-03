Concòrdia aposta per simplificar els tràmits per atreure inversió estrangera

“La inversió estrangera ha de ser diversificadora i no centrada en immobles com passa actualment. Només un 6% de la inversió estrangera rebuda al país és realment diversificadora.” Així ho va manifestar ahir el número 1 de la llista de Concòrdia per Andorra la Vella, Martí Alay. Aquesta opció política considera que moltes iniciatives empresarials que volien instal·lar-se a Andorra s’han perdut a causa de la complicació dels tràmits administratius que s’han de realitzar per tenir la corresponent autorització. Alay va recordar que la seva formació aposta per suspendre la inversió estrangera en immobles durant 18 mesos, fet que permetria