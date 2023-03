“El camí és fer habitatges de lloguer a preu assequible”

Quin resultat preveu a la parròquia?

És la tercera vegada que em presento i soc sempre molt cautelosa. Hem d’explicar el nostre projecte i serà la ciutadania la que decidirà.



Les tres torres han estat un dels projectes polèmics a Escaldes-Engordany...

El terreny del Clot d’Emprivat és tot privat i el que s’ha intentat és que la construcció no fos massiva, demanant un 15% més de cessió als propietaris per tenir més espais verds.



La part alta no acaba de tenir l’atractiu que caldria esperar...

Volem fer amb el comú la restauració dels tres ponts de la parròquia i és una pena que no s’hagi

#2 Meri

(24/03/23 07:28)



#1 Jove

(24/03/23 07:06)