Actualitzada 24/03/2023 a les 17:34

El Govern ha anunciat avui que s'uneix a l'Hora Planeta, demà de 20.30 hores a 21.30 hores els edificis simbòlics del país apagaran l'enlluernat. Aquesta acció és deguda com a lluita contra el canvi climàtic i per reduir les emissions. Des de la institució animen a tots els ciutadans a sumar-s'hi i a apagar l'enlluernat que no sigui necessari.