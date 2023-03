Actualitzada 24/03/2023 a les 06:12

Andorra i Corea del Sud van tancar ahir les negociacions del conveni per eliminar la doble imposició entre ambdós països. Les negociacions van finalitzar amb la rúbrica del text i ara ambdós països iniciaran els tràmits interns per a la firma del text i la posterior aprovació per part dels dos estats.