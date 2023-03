Andorra participa en la Conferència de l'Aigua de l'ONU

Actualitzada 24/03/2023 a les 17:16

Una delegació del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, encapçalada per la directora, Sílvia Ferrer, han participat durant aquesta setmana a la Conferència de l'Aigua de les Nacions Unides a Nova York. El certamen internacional és el primer que se celebra en gairebé 50 anys i té com a objectiu assolir la seguretat hídrica, assolir els objectius de l'ODS 6, establint prioritats clares per la segona meitat del decenni de l'aigua 2018-2028 i impulsar un programa d'acció per l'aigua.Ferrer en la seva intervenció ha posat de manifest l’important paper que juguen les muntanyes per la disponibilitat del recurs hídric, ja que actuen com a reservori de l’aigua. Així mateix, i precisament perquè Andorra és capçalera de dues conques hidrogràfiques, cal adaptar-se al repte per avançar cap a una nova gestió de l’aigua.