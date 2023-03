Acord per incloure els psicòlegs a la cartera de serveis

Actualitzada 24/03/2023 a les 14:03

Govern i el Col·legi de Psicòlegs han arribat a un acord per incloure els actes psicològics dins la cartera de serveis de la CASS, segons informa l'executiu en nota de premsa. L'acord arriba en el marc dels treballs duts a terme per ambdues parts i recull que per accedir-hi caldrà una prescripció mèdica efectuada pel metge o pediatra referent, o un psiquiatre o un metge especialista. Tanmateix, inclou un annex sobre les patologies que donaran dret a rebre aquesta prestació.La proposta també recull el nombre de sessions màximes finançades per la CASS anualment, i el copagament entre la CASS i l'usuari. Tanmateix, s'estableix la possibilitat de fer les sessions en format presencial o no presencial, sempre que aquestes últimes es facin mitjançant la plataforma de videotransmissió habilitada especialment i no superin un màxim de sessions concret.La proposta serà tractada pel consell d'administració de la CASS i, posteriorment, haurà de ser aprovada pel consell de ministres amb la voluntat que entri en vigor tres mesos després de la seva publicació al BOPA, segons indiquen. Els resultats de la incorporació dels psicòlegs a la cartera de serveis s'avaluarà un cop transcorregut el primer any de funcionament per tal d'ajustar el funcionament del servei.