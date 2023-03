Actualitzada 24/03/2023 a les 12:00

Acció proposa augmentar les línies d'autobús, avançar en el projecte per construir un tramvia entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany i mantenir la gratuïtat del transport públic com a mesures per fomentar una mobilitat més sostenible. La formació liberalprogressista també defensa la necessitat de mantenir la gratuïtat del transport públic i continuar les converses amb els països veïns en matèria de transport per ferrocarril. D'altra banda, la candidata a cap de Govern d'Acció, Judith Pallarés, ha assenyalat avui al matí en roda de premsa al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella que el foment del teletreball, sobretot en l'àmbit de l'administració pública, contribuiria a reduir el trànsit de vehicles privats.