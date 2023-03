Esmenti una proposta per solucionar el problema de l’habitatge.

La solució al problema de l’habitatge haurà de venir d’una suma de propostes. En la darrera legislatura el Govern ja n’ha posat en marxa algunes, com ara la pròrroga dels contractes de lloguer, la construcció d’habitatges a preu assequible i la creació de l’Oficina de l’habitatge.



L’acabament del vial de Sant Julià és una obra necessària?

Sí, és una obra necessària per a la parròquia i el conjunt del país. El vial és un projecte prioritari per a Demòcrates.



Calen més inversions de Govern a les carreteres secundàries de Sant Julià?

En la darrera legislatura el

