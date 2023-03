Esmenti una proposta per solucionar el problema de l’habitatge.

Limitar la inversió estrangera al mercat immobiliari.



L’acabament del vial de Sant Julià és una obra necessària?

Sí. El vial lauredià hauria de ser projecte d’interès nacional. Sant Julià és la porta d’entrada principal al país. Acabar aquesta infraestructura, a més, millorarà la qualitat de vida dels lauredians, ja que reduirà el volum de trànsit i de contaminació al centre.



Calen més inversions de Govern en les carreteres secundàries de Sant Julià?

S’hi ha d’implicar més. Hi ha alguns trams en mal estat on calen intervencions urgents.



Aquesta ha de ser la legislatura de la despenalització de