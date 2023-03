Tintín i les generals del 2023

Josep Estefanell ha viscut en primera persona la transformació d’Andorra del segle XX i ara vol retornar, implicant-se en política, una mica de tot el que ha rebut del país.

El Josep és un lletraferit. Diu que, entre ciències i lletres, va triar les primeres per inclinació paterna, però que en el fons escriure és una de les seves passions. De portes endins, això sí, perquè encara no té cap llibre publicat.



Gestor bancari en una entitat financera del país durant trenta-sis anys, que es diu ràpid, ara s’ho mira tot com a jubilat. També la política, a la qual diu voler aportar la seva experiència personal, el viscut, en unes eleccions que pensa que la joventut hi jugarà un paper clau, tant els electes com els votants. Creu que la