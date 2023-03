López es dona un termini màxim de dos anys si governa per identificar de qui són els habitatges i forçar-ne la regularització

El cap de llista de PS-SDP, Pere López, va explicar ahir que en cas de governar es dona un termini màxim de dos anys per “procedir a la publicació de totes les dades que tinguem amb relació als pisos buits”, amb la voluntat “d’identificar bona part dels propietaris” d’aquests immobles i forçar-los a regularitzar la seva situació. “És una mesura valenta que té com a objectiu directe forçar la regularització d’aquests pisos per part d’aquestes persones que si surt publicat el seu nom poden arribar a tenir un problema amb la seva administració tributària”, va indicar, afegint que “en tot

#2 Això no es diu posar els nassos on no toca?

(23/03/23 07:20)



#1 Jociutadana

(23/03/23 07:00)