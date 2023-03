Nou carril bici entre Sant Julià de Lòria i la capital

Actualitzada 23/03/2023 a les 18:57

Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella comptaran amb un carril bici d'unió aquest estiu. Govern i el comú lauredià han signat aquesta tarda un conveni de col·laboració per a la construcció del camí pedalable, d'1,5 quilòmetres, que enllaçarà la zona de les Arandes fins al Pont de la Margineda, segons indiquen en nota de premsa. La ministra de Medi Ambient en funcions, Silvia Calvó, ha assegurat avui en la signatura de la col·laboració que el carril "aportarà un millor confort per l'usuari i ajudarà a fomentar la mobilitat sostenible", especialment a la zona de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, on hi ha el servei de Cicland.Per la seva banda, el titular en funcions de Territori, Víctor Filloy, ha explicat que els propers mesos es prepararà el projecte i les obres "iniciaran i acabaran a l'estiu". Tanmateix, es preveu treure els panots actuals de la zona de la voravia i enquitranar el nou carril, així com senyalitzar-lo. L'executiu serà l'encarregat de desenvolupar el projecte en totes les seves fases, senyalitzar-lo i fer la reposició del paviment quan faci falta, mentre que el comú assumirà les despeses dels enderrocs que siguin necessaris per habilitar la via.