Liberals estudiarà la creació d'un museu de l'esquí al Pas

Liberals ha anunciat aquest matí la voluntat d'estudiar la creació d'un museu de l'esquí al Pas de la Casa. Maribel Lafoz, número 2 de la candidatura nacional, indica que serviria com a dinamitzador de la cultura de la zona, "la qual sempre ha estat una mica oblidada". Així, en nota de premsa afegeixen que ja s'ha parlat amb ciutadans que cedirien el seu material antic i restaurat per exposar-los al museu.Tanmateix, la formació també aposta per la creació del Dia de la cultura andorrana per "fomentar el sentiment de la nostra identitat". Proposen que sigui una data "amb accions arreu del país i amb la participació d'associacions i entitats culturals". Tot, perquè "la cultura andorrana no caigui en l'oblit", segons indiquen. Finalment, Lafoz manifesta la necessitat d'invertir en programes i accions per millorar l'ús social del català.